Yerlikaya açıkladı. Artvin'de dev operasyon

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yerlikaya açıkladı. Artvin'de dev operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Artvin'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara Jandarma ekipleri tarafından operasyon yapıldığını ve bu operasyonlar sonucunda 502 kilogram esrar maddesi ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından Artvin’de yapılan son operasyonun detaylarını paylaştı. Kentte uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şahsılara yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda toplamda 502 kg esrar maddesi ele geçirildiği ve toplamda 2 kişinin de yakalandığı belirtildi.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon Yusufeli ilçesinde gerçekleştirilirken operasyona Narkoçelik-36 adı verildi.

Son Haberler
Sezon sonu serbest kalacak en iyi 10 futbolcu
2025'te sözleşmeleri sona eren en iyi 10 oyuncu
Sefaköy'de metrobüs kazası. Seferler iki yönde de yapılamıyor
Sefaköy'de metrobüs kazası
Altında kritik gün
Altında kritik gün
Bugün kimin maçı var? 29 Ağustos 2024. Bugünkü maçlar
Günün maçları belli oldu
Bakan bakanlığın arazisini şirketine tahsis etmiş
Bakan bakanlığın arazisini şirketine tahsis etmiş