Yerlikaya açıkladı. Artvin'de dev operasyon

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından Artvin’de yapılan son operasyonun detaylarını paylaştı. Kentte uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şahsılara yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda toplamda 502 kg esrar maddesi ele geçirildiği ve toplamda 2 kişinin de yakalandığı belirtildi.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon Yusufeli ilçesinde gerçekleştirilirken operasyona Narkoçelik-36 adı verildi.