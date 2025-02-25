Yerlikaya duyurdu! 6 ilde 8 ayrı suç örgütüne dev operasyon: 43 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sekiz ayrı organize suç örütüne yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Y

Yerlikaya, "İstanbul’da Ş.K.’nin, Balıkesir’de F.Ö.‘nün, Antalya’da Y.K.’nin (Cezaevinde), Tekirdağ’da E.Y.’nin, Kırklareli’de N.G. ve E.K.’nin (2 ayrı örgüt), Bursa’da F.Y.K. ve A.A.’nın (2 ayrı örgüt) elebaşılığını yaptığı 8 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik 6 il merkezli geçen hafta düzenlediğimiz operasyonlarımızda; elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 74 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 43’ü tutuklandı. 20’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı (KOM) ve İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlükleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, suç örgütü üyelerinin "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, silahlı tehdit, mala zarar verme, çek-senet tahsilatı, tefecilik, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu madde ticareti, insan kaçakçılığı, silah ticareti, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçlarına karıştığının tespit edildiği kaydedildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE BELGE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda, 20 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek, 2 kurusıkı tabanca, çok sayıda kesici ve delici alet ile suçta kullanılan çek ve senetlere el konuldu.

Ali Yerlikaya, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve operasyonları gerçekleştiren polislere teşekkür etti.