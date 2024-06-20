Yerlikaya'dan Ilısu Barajı paylaşımı

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, "Anadolumuzun dört bir yanı tarihi ve doğal güzelliklerle dolu" başlığını kullanarak, Mardin'in Dargeçit ilçesindeki Ilısu Barajı'nı gösteren bir videoyu paylaştı.

Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Burası Mardin Dargeçit.. Bir zamanlar adı sadece terörle anılan bu bölgemiz bugün Ilısu Barajımız ile bambaşka bir doğaya kavuştu. Tarih… Doğa…İşte Dargeçit. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimiz terörden arındıkça, yatırımlar arttıkça cazibe merkezi olmaya devam edecek."