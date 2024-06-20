Yerlikaya'dan Ilısu Barajı paylaşımı

Kaynak: AA
Yerlikaya'dan Ilısu Barajı paylaşımı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Mardin'in Dargeçit ilçesinde bulunan Ilısu Barajı hakkında, "Eskiden sadece terörle anılan bu bölgemiz, şimdi Ilısu Barajımız sayesinde tamamen farklı bir doğal güzelliğe sahip oldu." şeklinde bir açıklama yaptı.

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, "Anadolumuzun dört bir yanı tarihi ve doğal güzelliklerle dolu" başlığını kullanarak, Mardin'in Dargeçit ilçesindeki Ilısu Barajı'nı gösteren bir videoyu paylaştı.

yerlikayadan-ilisu-baraji-paylasimi-yenicag2.jpg

yerlikayadan-ilisu-baraji-paylasimi-yenicag2.jpg

Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Burası Mardin Dargeçit.. Bir zamanlar adı sadece terörle anılan bu bölgemiz bugün Ilısu Barajımız ile bambaşka bir doğaya kavuştu. Tarih… Doğa…İşte Dargeçit. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimiz terörden arındıkça, yatırımlar arttıkça cazibe merkezi olmaya devam edecek."

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