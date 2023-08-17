Yeşil Burun Adaları açıklarında göçmen teknesi faciası: 63 ölü

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yeşil Burun Adaları açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin alabora olması sonucu 63 kişinin öldüğüne inanıldığını açıkladı.

KAYNAK: İHA
Yeşil Burun Adaları açıklarında göçmen teknesi faciası: 63 ölü

Atlas Okyanusu’nda yer alan Afrika ülkesi Yeşil Burun Adaları açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu tekne alabora oldu. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Safa Msehli yaptığı açıklamada, tekne bulunan 63 göçmenin hayatını kaybettiğine inanıldığını belirterek, 12 ila 16 yaş aralığında 4 çocuğun da aralarında bulunduğu toplam 38 göçmenin kazadan sağ kurtulduğunu ifade etti. IOM tarafından yapılan açıklamada, söz konusu teknenin geçtiğimiz ay Senegal'den yola çıktığı ifade edildi.

İSPANYOL BALIKÇILAR TEKNEYİ TESPİT ETTİ

Polis tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz pazartesi günü Sal Adası’ndan yaklaşık 320 kilometre uzakta bir İspanyol balıkçı teknesi tarafından tespit edilmesinin ardından Yeşil Burun Adaları yetkililerini alarma geçirdiğini açıkladı.

AİLELER GÖÇMEN YARDIM GRUBU İLE TEMASA GEÇTİ

İspanya merkezli göçmen yardım grubu Walking Borders, teknenin 10 Temmuz'da 100'den fazla düzensiz göçmenle Senegal'den ayrılan, pirogue adı verilen büyük bir balıkçı teknesi olduğunu söyledi. Grubun kurucusu Helena Maleno Garzn, Senegal’in başkent Dakar'ın 145 kilometre kuzeyindeki bir sahil kasabası olan Fass Boye'deki ailelerin, teknede bulunan sevdiklerinden 10 gün boyunca haber alamayınca 20 Temmuz'da Walking Borders ile temasa geçtiğini aktardı.

Yeşil Burun Adaları, Avrupa Birliği'ne açılan bir kapı olan İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları'na giden deniz göç yolu üzerinde yer alıyor. Yoksulluktan ve savaştan kaçan binlerce mülteci ve göçmen, her yıl bu tehlikeli yolculuğa çıkmak için hayatlarını riske atıyor.

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