Yeşil sahalardan yeşil tarlalara. Dünya yıldızı çiftçiliğe başladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yeşil sahalardan yeşil tarlalara. Dünya yıldızı çiftçiliğe başladı

İngiliz futbolunun efsane isimlerinden David Beckam'ın yeni mesleği duyanları hayrete düşürdü. Eski futbolcu çiftçiliğe başladı.

Manchester United, Real Madrid, Milan ve Paris Saint-Germain gibi dev takımlarda forma giydikten 2013 yılında futbolculuk kariyerini sonlandıran David Beckham meslek değiştirmeye devam ediyor.

whatsapp-image-2024-09-10-at-14-45-27.jpeg

TARIM VE HAYVANCILIK İLE UĞRAŞIYOR

Kramponlarını astıktan sonra modellik, oyunculuk, kulüp yöneticiliği gibi meslekler yapan Beckham şimdi de çiftçiliğe merak sardı.

İngiltere Oxfordshire’de bir çiftlik satın alan Beckham sebze ağırlıklı tarım ve hayvancılık ile uğraşmaya başladı.

whatsapp-image-2024-09-10-at-14-45-27-3.jpeg

FUTBOL SAHASI VE TÜRK HAMAMI

Beckham’ın bu yeni hayat tarzı sosyal medyanın gündemine otururken çiftlik ile ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı.

Çiftliği kendi zevklerine göre restore eden Beckham’ın futbol sahası ve Türk hamamı da yaptırdığı öğrenildi.

whatsapp-image-2024-09-10-at-14-45-27-1-001.jpeg

whatsapp-image-2024-09-10-at-14-45-27-2.jpeg

david-beckham-1200x1200.webp

1685272965601-fc83bf66-216c-4dc4-a3fc-1a226c16249f.jpg

Son Haberler
OPEC'in petrol üretimi ağustosta düştü
OPEC'in petrol üretimi ağustosta düştü
Kayıp çocuk ağacın tepesinde uyurken bulundu
Kayıp çocuk ağacın tepesinde uyurken bulundu
AB, Çin'de üretilen elektrikli otomobillerde ek vergiyi düşürecek
AB, Çin'de üretilen elektrikli otomobillerde ek vergiyi düşürecek
Fillerin Atası Çankırı’da çıktı! 9 milyon yıllık tarihi keşif
Fillerin Atası Çankırı’da çıktı! 9 milyon yıllık tarihi keşif
Victor Moses kapağı İngiltere'ye attı
Victor Moses kapağı İngiltere'ye attı