Yeşil sahalardan yeşil tarlalara. Dünya yıldızı çiftçiliğe başladı

Manchester United, Real Madrid, Milan ve Paris Saint-Germain gibi dev takımlarda forma giydikten 2013 yılında futbolculuk kariyerini sonlandıran David Beckham meslek değiştirmeye devam ediyor.

TARIM VE HAYVANCILIK İLE UĞRAŞIYOR

Kramponlarını astıktan sonra modellik, oyunculuk, kulüp yöneticiliği gibi meslekler yapan Beckham şimdi de çiftçiliğe merak sardı.

İngiltere Oxfordshire’de bir çiftlik satın alan Beckham sebze ağırlıklı tarım ve hayvancılık ile uğraşmaya başladı.

FUTBOL SAHASI VE TÜRK HAMAMI

Beckham’ın bu yeni hayat tarzı sosyal medyanın gündemine otururken çiftlik ile ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı.

Çiftliği kendi zevklerine göre restore eden Beckham’ın futbol sahası ve Türk hamamı da yaptırdığı öğrenildi.