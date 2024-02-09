Yeşil Sol Parti'nin milletvekili adayına DHKP/C gözaltısı

İstanbul Çağlayan Adliyesi;’nde polis kontrol noktasına yapılan terör saldırısına ilişkin, sosyal medya hesabı üzerinden DHKP/C propagandası yaptığı belirtilen Yeşil Sol Parti'nin (DEM Parti) Eskişehir üçüncü sıra milletvekili adayı Müslüm Koyun gözaltına alındı.

Eskişehir'de Cumhuriyet Başsavcılığı yönetiminde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Özel Harekat şube müdürlüklerine bağlı ekipler, DHKP/C terör örgütünün propagandasını yaptığı gerekçesiyle Odunpazarı ilçesinde bulunan eve baskın yaptı.

Gerçekleştirilen operasyonda, Müslüm Koyun yakalandı ve gözaltına alındı. Koyun’un emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Müslüm Koyun, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan genel seçimlerde Yeşil Sol Parti’den Eskişehir üçüncü sıra Milletvekili Adayı olmuştu.