Yeşilay Şube Başkanı'nın hassas terazisi ile yakalandığı ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Yeşilay Şube Başkanı'nın hassas terazisi ile yakalandığı ortaya çıktı
Şanlıurfa yolunda kaza yapan ve aracını Gaziantep'e çektiren Yeşilay’ın Kilis Şube Başkanı Ahmet Zorlu'nun aracında jandarma ihbar üzerine arama yaptı. Bagajda 800 gram uyuşturucu ve hassas terazi bulunan Ahmet Zorlu tutuklandı.

Yeşilay’ın Kilis Şube Başkanı Ahmet Zorlu, Şanlıurfa’ya giderken kaza yaptığı aracını Gaziantep’teki bir tamirciye teslim etti. Ancak aracında uyuşturucu ihbarı alan jandarma, araçta 800 gram uyuşturucu, hassas terazi ve tuşlu telefon buldu. Zorlu, Kilis’ten Gaziantep’e getirilerek tutuklandı. Zorlu, suçlamaları kabul etmedi ve aracın kiralık olduğunu söyledi. Jandarma, ihbarın kaynağını araştırıyor.

Zorlu, AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir’in geçen hafta Kilis’te yaptığı toplantıya da katılmıştı. Zorlu, ayrıca AKP’nin eski Kilis Milletvekili Reşit Polat’ın danışmanlığını yapmış ve okullarda sigara, alkol ve uyuşturucu bağımlılığına karşı yarışmalar düzenlemişti. Zorlu, yarışmada başarılı olan öğrencilere plaket vermişti.

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