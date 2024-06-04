Yeşilçam'ın Arap Celal'i bakın nereli çıktı. Herkes Arap zannediyordu

Birçok Yeşilçam filminde boy gösteren Celal Yonat, Arap Celal rolüyle sinema tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı.

Ancak, Yeşilçam izleyicilerinin büyük bir kısmının Celal Yonat'ı gerçekten Arap sandığı ilginç bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor.

Peki, Arap Celal aslında nereli? İşte herkesin yanlış bildiği o gerçek ve Celal Yonat hakkında tüm detaylar...

Keloğlan, Avanak Apti, Üç Kağıtçı, Korkusuz Korkak gibi yapımlarla tanınan Arap Celal rolüyle Celal Yonat, yıllar sonra vatandaşlar tarafından yeniden anılmaya başlandı.

Birçok Yeşilçam filminde yer alan Celal Yonat, Arap Celal rolüyle şöhret kazandı.

Sosyal medyada yapılan paylaşımların çoğunda ve Yeşilçam izleyicisinin büyük bir kısmının Celal Yonat'ı Arap zannettiği görüldü.

Peki Arap Celal aslen nereli? Celal Yonat – Sivas.

PEKİ, CELAL YONAT KİMDİR?

Celalettin Yonat, 1922'de Sivas'ta dünyaya geldi. İlkokuldan sonra iş hayatına atıldı.

Bir süre Burhanettin Tepsi ve İsmail Dümbüllü topluluklarında çalıştı.

Sinemaya 1948'de figüran olarak adım attı ve daha çok Arap Celal ismiyle tanındı. Genellikle küçük karakter rollerinde gözüktü.

Film yapımcısı Kayahan Arıkan, bazı filmlerde onu filmin yardımcısı olarak gösterdi.

Foto romanlarda da rol aldı. 12 Eylül Darbesi'nden sonra asker kaçağı olduğu anlaşıldı ve askere alındı.

Son yıllarını Behçet Nacar'ın Beyoğlu'ndaki film-foto roman çekimi yapılan dairesinde bakıcı olarak geçirdi. 29 Aralık 1993'te hayatını kaybetti.