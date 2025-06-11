Yeşilçam’ın Çitlenbik’i İhsan Küçüktepe hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yeşilçam’ın Çitlenbik’i İhsan Küçüktepe hayatını kaybetti

Sanat dünyası bir ölüm haberiyle daha sarsıldı. Yumurcak filmindeki ‘Çitlenbik’ rolüyle hafızalara kazınmıştı. 63 yaşındaki İhsan Küçüktepe’den acı haber geldi.

Sanat dünyasından bir yıldız daha kaydı. İhsan Küçüktepe 63 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Film-San Vakfı duyurdu.

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Yumurcak filmindeki ‘Çitlenbik’ rolüyle ünlenmişti. Afrika kökenli Türk oyuncunun ölümünü sosyal medyadan duyurdular.

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ACI HABERİ BÖYLE DUYURDU

Vakıf tarafından yapılan paylaşımda; "Oyuncu İhsan Küçüktepe’ye (Çitlenbik) Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlı​​​​​​​ğı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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İHSAN KÜÇÜKTEPE KİMDİR?

İhsan Küçüktepe, Afrika kökenli Türk oyuncu olarak Yeşilçam sinemasında özellikle 1960’lı ve 1970’li yıllarda "Çitlenbik" rolüyle tanınmış bir isimdir. 1962 yılında Kaynarca’da doğan Küçüktepe, ilk kez 1969 yılında "Yumurcak" filmlerinde canlandırdığı "Çitlenbik" karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.

Bu rolüyle, sokak çocuğu Çitlenbik’in vefakâr ve duygusal karakteri izleyicilerin hafızasında yer etti; özellikle Yumurcak’ı kurtarırken öldürüldüğü sahne seyircilerde derin bir etki bıraktı. Küçüktepe, 1972 yılına kadar bu rolle çeşitli Yeşilçam filmlerinde yer aldı.

1975 yılında "Aşk-ı Memnu" dizisinde Beşir karakterini oynadı ve 1977’de "İbo ile Güllüşah" filminde bir sokak çocuğunu canlandırdı. Daha sonra kamera önüne çıkmayı bırakarak kamera arkasını tercih ettiği belirtilen Küçüktepe, 2004 yılına kadar ekranlardan uzak kaldı.

2004’te "Cennet Mahallesi" dizisinde iki bölüm, 2006’da ise "Arka Sokaklar" dizisinde bir sezon rol aldı. Aynı zamanda 2014 yılına kadar "Arka Sokaklar" dizisinin ses kayıt ekibinde çalıştı. İstanbul’da yaşayan Küçüktepe, son yıllarda ekranlardan uzak bir hayat sürüyordu.

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