Yeşilçam’ın efsanesinin son hali korkuttu! 4 aydır hastanede tedavi görüyordu

Usta oyuncu Kadir İnanır, geçtiğimiz Mart ayında evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. İnanır'ın bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtilmişti.

5 AYDIR FİZİK TEDAVİ GÖRÜYOR

Tedavisi iyiye giden Yeşilçam’ın usta oyuncusu 4 ay süren yoğun bakımın ardından normal odaya alınıp, ardından taburcu edilmişti. Ünlü oyuncu akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle başka bir hastanede yeniden tedaviye alınmıştı.

ZAYIFLIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Tedavisi devam eden İnanır, yaklaşık 5 aydır fizik tedavi görüyor. Bu süreçte sanatçıyı dostları da yalnız bırakmıyor.

Kadir İnanır'ın son hali hayranlarını korkuttu. Usta sanatçının zayıflamış hali endişelendirdi. Sosyal medyada; 'zayıflamış', 'iyi görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.