Yeşilçam’ın efsanesinin son hali korkuttu! 4 aydır hastanede tedavi görüyordu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yeşilçam’ın efsanesinin son hali korkuttu! 4 aydır hastanede tedavi görüyordu

Mart ayında evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Kadir İnanır, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirmişti. Yaklaşık 4 aydır yoğun bakımda tedavi gören İnanır'ın son hali hayranlarını korkuttu.

Usta oyuncu Kadir İnanır, geçtiğimiz Mart ayında evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. İnanır'ın bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtilmişti.

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5 AYDIR FİZİK TEDAVİ GÖRÜYOR

Tedavisi iyiye giden Yeşilçam’ın usta oyuncusu 4 ay süren yoğun bakımın ardından normal odaya alınıp, ardından taburcu edilmişti. Ünlü oyuncu akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle başka bir hastanede yeniden tedaviye alınmıştı.

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ZAYIFLIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Tedavisi devam eden İnanır, yaklaşık 5 aydır fizik tedavi görüyor. Bu süreçte sanatçıyı dostları da yalnız bırakmıyor.

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Kadir İnanır'ın son hali hayranlarını korkuttu. Usta sanatçının zayıflamış hali endişelendirdi. Sosyal medyada; 'zayıflamış', 'iyi görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.

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