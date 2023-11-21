Yeşilçam'ın tonton dedesi Nubar Terziyan meğer ünlü şarkıcının dayısıymış

Yeşilçam sinemasının usta oyuncusu Nubar Terziyan rol aldığı sayısız filmle hafızalarımızdan hiç silinmedi. Terziyan hakkında ortaya çıkan bir gerçek herkesi şaşırttı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yeşilçam'ın tonton dedesi Nubar Terziyan meğer ünlü şarkıcının dayısıymış

Nubar Terziyan, rol aldığı filmlerdeki başarısıyla adeta Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazırdı. Gülümseyen yüzüyle hazfızalarımıza kazınan Nubar Terziyan kariyeri boyunca 400'den fazla yapımda rol almıştı.

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Yeşilçam'ın ton ton dedesi Nubar Terziyan hakkında şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Nubar Terziyan'ın yeğeninin ünlü bir şarkıcı olduğunu duyanlar çok şaşırdı.

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Nubar Terziyan'ın tavernalar kralı Fedon'un dayısı olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.

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Asıl ismi Nubar Alyanakziya olan Ermeni asıllı sanatçı, 16 Mart 1909'da İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Kumkapılı olan Terziyan, hayatının büyük bir kısmını Büyükdere semtinde geçirdi.

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Eğitim hayatı boyunca temsillerin aranılan ismi olan Terziyan, oyunculuk kariyerine arkadaşlarıyla kurduğu Gençler Temaşa Heyeti'nde merhaba dedi.

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Okulda yapılan temsillerin aranılan ismi haline gelen Terziyan, hayalini kurduğu Darülbedayi'ye çeşitli nedenlerle giremese de arkadaşlarıyla kurduğu Gençler Temaşa Heyeti'nde yarı amatör olarak oyunculuk kariyerine başladı.

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Nubar Terziyan, ilk gençlik yıllarında "Hamlet", "Otello", "Samson Dalila", "Çarşılı Artin Ağa", "Suzan İmber" ve "Namus İçin" adlı tiyatro oyunlarda rol aldı.

Terziyan'ın rol aldığı filmlerden bazıları şöyle:
"Aşkım Günahımdır", "Ayrılık Saati", "Bekar Odası", "Cici Gelin", "Çifte Tabancalı Damat", "Hırçın Kadın", "Kara Duvaklı Gelin", "Kardeş Kavgası", "Kelepçeli Melek", "Ölümsüz Kadın", "Sefiller", "Sinekli Bakkal", "Yarın Çok Geç Olacak", "Zehirli Çiçek", "Babam Katil Değildi", "Vur Emri", "Efkarlıyım Abiler", "Affet Sevgilim", "Akşam Güneşi", "Avare Kız" ve "Ayrılık Şarkısı"

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