Yeşilyurt’ta kar mesaisi sürüyor

Yeşilyurt Belediyesi ekipleri, Malatya'yı etkisi altına alan yoğun kar yağışından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için gece-gündüz sahada kar küreme, tuzlama ve temizleme çalışmaları yapıyor. Çalışmalar kapsamında kar yağışının başladığı andan itibaren daha önce belirlenen noktalarda konuşlandırılan çok sayıda iş makinesi, araç ve gereçler harekete geçerek karla mücadele çalışmalarına başladı.

Öncelikle vatandaşların yoğunlukta olduğu ana arterler, hastane önleri, okul bölgeleri, otogar ve otobüs güzergahlarında karla mücadele çalışmaları yapılırken, kaldırımlarda da yaya ekipleri temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'in de yakından takip ettiği karla mücadele çalışmalarına 24 saat esasıyla devam eden ekipler; ilçe merkezi başta olmak üzere ilçenin tüm mahallelerinde ana arter ve caddelerde trafiğin aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Yeşilyurt'un dört bir tarafındaki çalışmaları yakından takip ederek koordine eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Akın ve Erkan Özgür ile birlikte TOKİ Yavuz Selim Mahallesinde devam eden kar küreme ve tuzlama çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.

Gece-gündüz demeden vatandaşların rahatı ve huzuru için çalışan belediye personellerine kolaylıklar dileyip tatlı ikramında bulunan Başkan Geçit, Yeşilyurt'un cadde ve sokaklarında her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için görevlendirilen ekiplerin 24 saat esasıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

Alınan kış tedbirlerinin ardından yağışların başlamasıyla birlikte, aşırı buzlanma ve donmaya karşı yol tuzlama ve kar küreme çalışmalarını hızlı bir şekilde başlattıklarını hatırlatan Başkan Geçit, Yeşilyurt'un merkez ve kırsal bölgelerinde yoğun bir tempoyla çalıştıklarını söyledi.

Otomatik tuzlama araçları, greyderler ve kar küreği araçları ile Yeşilyurt'un her bölgesinde yoğun bir şekilde çalıştıklarını dile getiren Başkan Geçit, "Günler öncesinden yapılan yoğun kar yağışı, tipi ve don olaylarına karşı belediye olarak gerekli tedbirimizi erkenden alıp, iş makinalarımızı ve personellerimizi hazır bir şekilde beklettik. Kar yağışının başlaması ile birlikte ilçemiz genelinde eş zamanlı olarak tuzlama, kar küreme ve kar temizleme ile yol açma çalışmalarını hızlı bir şekilde başlattık. Greyder ve diğer kar temizleme araçlarıyla, caddeler başta olmak üzere ilçenin dört bir yanında vatandaşlarımızın yoğun olduğu hastane, sağlık ocağı ve duraklarda kar temizleme çalışması gerçekleştiriyoruz. Ayrıca ekiplerimiz; gece saatlerinden itibaren oluşabilecek buzlanmalara karşı tuzlama çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Büyük bir özveriyle mesai mefhumu tanımadan çalışan personellerimizle gurur duyuyoruz. Biz de ekiplerimizi çalışmalar sırasında ziyaret ederek kolaylıklar diledik ve tatlı ikramında bulunduk. İlçemizin dört bir tarafındaki kar temizleme çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Başkan Yardımcılarımız, Koordinasyon İşleri Müdürümüz ve Fen İşleri Müdürümüz çalışmaları titiz bir şekilde koordine ediyorlar. İnşallah kazasız belasız bereketli bir yağış olur, verimli bir yıl geçirmiş oluruz. Kar, bereket ve güzelliktir. İlçemizin dört bir tarafında gece gündüz demeden çalışmalarını sürdüren mesai arkadaşlarıma canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.