Yeşim Salkım'dan şoke eden açıklama: O Biscolata erkeklerine...

Bir YouTube programına katılan ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Salkım, sekiz senedir aşk yaşamadığını ve aseksüel olduğunu itiraf etti.

Yeşim Salkım'dan şoke eden açıklama: O Biscolata erkeklerine...

Sosyal medyada girdiği polemiklerle adından söz ettiren Yeşim Salkım katıldığı YouTube programında özel hayatıyla ilgili bilinmeyen açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Sibel Arna’nın 'Ne Olursan Ol Rahat Ol programının bu haftaki konuğu ünlü oyuncu ve şarkıcı Yeşim Salkım oldu.

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''SEKİZ SENEDİR ASEKSÜELİM...''

Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım sekiz senedir aseksüel olduğunu belirtti ve aşık olamadığını açıklayarak şunları söyledi...

Sekiz senedir aşık olamıyorum. Bir kere güvenimi kaybettim. Güven kırılması sekiz sene önce Ada'nın babasıyla ayrılınca başladı. Çünkü beraber yaşanır zannetmiştim. Herkes çok yakışıklı bir adamdı niye ayrıldın diyor. Ama eş olmak başla bir şey.

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İmzanın girdiği yerde kadın ve erkek ne olursa olsun rahat olamıyor. Ne olursa olsun rahat olabileceğiniz tek yer sizin özgür olduğunuz yerdir. Bir de çok net bir şey söyleyeyim mi evlilik aşkı öldürüyor.

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''O BİSCOLATA ERKEKLERİNE BAKIYORUM...''

Ortalıktaki aşık olunacak erkekler evli, biz de onları tercih etmiyoruz. Sekiz senedir sadece birinden etkilendim. Pandemi dönemiydi. Yurtdışında yaşayan çok eskiden tanıdığım bir Türk’tü. Dört ay yazıştık ama yürümedi.

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Erkeğin korkağı da zor be. Erkekler korkaksınız. Tribim yoktur, duygularım olsa bile geceleri ağlayarak yaşarım. Hal böyle olunca sekiz senedir aseksüelim.

Çünkü ben sadece seks duygularıyla bakamıyorum, spor olsun diye sevişemiyorum. Deniyorum, o Biscolata erkeklerine bakıyorum, merak ediyorum, etmiyor değilim. Ama olmuyor. Yan yana oturduğumda ağzını açtığında entelektüel bir birikim arıyorum.

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