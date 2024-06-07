Yetim malı ateşten gömlektir atasözünün anlamı nedir?

Yetim malı ateşten gömlektir atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir yetimin hakkını maddi ya da manevi olarak alan, yetimi doğru ya da dolaylı yoldan aldattığını düşünen kişilerin er geç ilahi bir yolla cezalandırılacağı inancına dayalı bir atasözüdür.

"Kimsenin hakkı kimsede kalmaz" atasözüyle de aynı anlamı taşımaktadır. Yenilen hak kişinin hayatının bir yerinde karşısına çıkıp onu ateşler içerisinde yakacaktır.

YETİM MALI ATEŞTEN GÖMLEKTİR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Vergi kaçırıp kara para aklayarak onlarca insanın hakkına girdiler ama yetim malı ateşten gömlektir, bunları acısı elbet çıkacak."