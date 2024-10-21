Yetiştirdiği kerevizle Guinness Dünya Rekoru’nu kırdı

Gloucester’da yaşayan Graham Barratt, 5,9 kg ağırlığındaki dev kerevizi ile Guinness Dünya Rekoru’nu kırdı. Barratt, bu dev sebzesini 26 Eylül’de Malvern Sonbahar Fuarı’na götürdü ve en ağır kereviz kategorisinde dünya rekorunu elde etti. BBC Radio’ya verdiği bir röportajda, “Dev sebzelerde ya ağırlık ya da uzunluk önemli, güzellik değil. Çoğu oldukça çirkin,” şeklinde esprili bir yorumda bulundu.

Barratt, sadece en ağır kerevizi değil, aynı zamanda ikinci en ağır sebze unvanını da alabilirdi. Fuara götürdüğü dev bir salatalık da bu rekoru elde edebilecek potansiyele sahipti. Fuar, ziyaretçilere çeşitli aktiviteler sundu. Büyük Malvern kek yarışması, RHS çiçek gösterisi, hayvanlar dünyası, hasat etkinlikleri ve nostaljik eşyaların satıldığı bölümler gibi birçok alan fuar kapsamında yer aldı.