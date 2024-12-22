Yetkisiz çakar kullanan 11 bin 591 sürücüye ceza yağdı! Yerlikaya duyurdu

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 19 Aralık 2024'e kadar yapılan "çakar" denetimlerinde 11 bin 591 sürücüye işlem yapıldığını belirtti.

Yerlikaya, yeni yasayla birlikte yetkisiz "çakar" kullananlara yönelik cezaların artırıldığını hatırlatarak, cezaların etkisiyle bu yılki işlemlerin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67 oranında azaldığını vurguladı.

USULSÜZ "ÇAKAR" KULLANANLARA YENİ CEZALAR

Bakan Yerlikaya, yeni yasa ile birlikte uygulanacak cezaları da paylaştı: "Çakar kullanan sürücülere 96 bin TL trafik idari para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak ve araç 30 gün süreyle trafikten men edilecek. Sürücü, son bir yıl içinde iki veya daha fazla ihlal yaparsa, her seferinde 192 bin TL ceza uygulanacak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araç 60 gün süreyle trafikten men edilecek. Ayrıca, izin verilmeyen araçlara takılan çakar cihazlarına mülki amir tarafından el konulacak ve kamuya geçirilmesine karar verilecek."

449 BİN 734 ARACA/SÜRÜCÜYE İŞLEM YAPILDI



Bakan Yerlikaya, 12-19 Aralık tarihleri arasında yapılan denetimlerde emniyet ve jandarma ekiplerinin 2 milyon 764 bin 210 aracı denetlediğini açıkladı. Hız ihlali, emniyet kemeri takmama, periyodik muayene eksiklikleri gibi nedenlerle 449 bin 734 araca ve sürücüye işlem yapıldı.

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Yerlikaya, yolculukların sevdiklere kavuşmak için olduğunu ve trafik kurallarına uyulması gerektiğini belirtti.