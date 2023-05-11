Yıkılan binalar, gelen füzeler: Tayvan, olası Çin saldırısının provasını yapıyor

Çin ile yaşanan gerilimler sonrası olası savaş senaryolarına hazırlanan Tayvan, gerçeğini aratmayacak bir prova gerçekleştirdi.

Yıkılan binalar, gelen füzeler: Tayvan, olası Çin saldırısının provasını yapıyor

Editör: Serkan Talan

Çin ile Tayvan arasında yaşanan gerilim dünyanın gözünün o bölgede olmasına sebep oluyor. Olası savaş senaryolarının ışığında Tayvan yönetimi neredeyse birebir savaş senaryosuyla bir tatbikat gerçekleştirdi.

The Guardian’da yer alan haberde, gelecekten bir gün seçen Tayvan yönetimi 20 Ağustos 2025 yılında Taipei’de Çin tarafından atılan ve bir apartmanın vurulduğu olası senaryoyla tatbikata başladı.

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Senaryoya göre Çin savaş gemileri Tayvan sahillerine demirlemiş, şehre füzeler yağdırılıyordu. Bu senaryo ekseninde gerçekleştirilen tatbikatta kurtarma ekipleri, sağlık görevlileri, itfaiye birlikleri ve yaralılar kullanıldı.

Tüm detayların düşünüldüğü senaryoda kurtarma ekipleri sivil halkı olası savaşta nasıl kurtaracaklarının provasını yaptılar. Tayvan’ın sık sık acil durum ve askeri tatbikatlar düzenlediği bildirilirken, bu yıl ilk kez, sivil müdahale tatbikatları, boğazlar arası gerilimlerin kötüleşmesi ve Ukrayna'daki savaşın yol açtığı simüle edilmiş bir askeri saldırıyı içeren bir tatbikatın düzenlendiği bildirildi.

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Taipei belediye başkanı Chiang Wan-an, "Ukrayna'daki savaştan bu yana uluslararası ve bölgesel durumun değiştiğini gördük, bu nedenle ilgili hazırlıkları yapmak zorundayız" dedi.

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