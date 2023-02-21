Onlarca kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi 12 bin lira ceza ödeyip inşaata devam etmiş

2018'de Hatay Barosuna kayıtlı Avukat Ebru Ulaş ve Avukat Görkem Ulaş tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan şikâyet sonrası başlatılan soruşturma kapsamında 1 Ocak 2019 günü İnşaat Mühendisi ve İnşaat Bilirkişi Hakan Yağcıoğlu tarafından Antakya Saraykent Mahallesi 358.sokak, numara 28’deki 3972’nolu parselde yapılan keşif neticesinde, deprem sırasında çöken yapının ruhsat projesine aykırı çıkmaları olduğu belirtiliyor.

Milliyet’te yer alan habere göre, bilirkişi raporunda, 17 Ekim 2017 tarihinde 662 ruhsat numaralı yapının, toplamda 4 bodrum kat, 5 normal kat ve çatı arası piyesli olduğu, ruhsat projesinde +1 metre kotunda olması gereken zemin katın +4 metre kotunda olduğu tespit edildiği bilgisi yer alıyor. Raporda, ruhsat projesine aykırı olarak bodrum katlarda çıkma yapıldığı, mevcut binada proje ve eklerine aykırılık olduğu belirtilirken, “Yapılan incelemeler sonucunda dava konusu binada çatı katlarındaki aykırılıklar için yapı kayıt belgesi alındığı fakat kot farkı için herhangi bir belge bulunmadığı bu aykırılığın giderilmesi için imar barışına veya ilgili belediyeye müracaat edilmesi gerekmektedir, mevcut durumda binada imara uygunsuzluk bulunduğu tarafımca tespit edilmiştir” diye sıralanmış.

İMAR KİRLİLİĞİ SUÇLAMASIYLA 1 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRIP, İNDİRİM UYGULAMIŞ

Diğer yandan kaçak inşaat nedeniyle açılan davada ise Hatay 4. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık Ömer Cihan’ı imar kirliliği suçlamasıyla 1 yıl hapis cezasına çarptırıp, indirim uygulamış. 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına kara verilen Cihan’ın cezası bir günü 40 TL’den hesaplanmak üzere 12 bin lira adli para cezasına çevrilmiş.

“YAPILAN USULSÜZ İŞLEMLERİ ORTAYA ÇIKTI”

Ömer Cihan hakkında şikayetçi olarak Kule Apartmanı’ndaki usulsüzlüklerin ortaya çıkmasını sağlayan avukatlar Ebru Ulaş ile eşi avukat Görkem Ulaş, “Bilirkişi raporu yapılan usulsüz işlemleri açıkça ortaya koyuyor. Ayrıca binanın ruhsat projesine aykırı bodrum katlarda çıkmalar yapıldığı belirtiliyor. Fakat mahkeme yargılanan Ömer Cihan’a sadece 12 bin lira para cezası verdi. Biz de mahkemenin hakimi ve savcısını Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna şikayet ettik” dedi.

Öte yandan yine aynı müteahhit Ömer Cihan tarafından yapılan Türkiye’yi yasa boğan iki büyük depremde ağır hasar alan Antakya’daki Ferah Apartmanı’nda ruhsata aykırı ekleme ve imalatlar yapıldığı ortaya çıktı.