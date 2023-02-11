Yıkılan binanın yan duvarının olmadığı ortaya çıktı. Rezilsiniz

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, binlerce binanın yakılmasına neden oldu. Bu binalarda şimdilik 20 bin 665 kişi hayatını kaybederken, 80 bin 88 kişi de yaralandı. Binaların sağlam olmaması can kaybının fazla olmasında etken oldu.

Çöken binalardan biri ise görenleri hayrete düşürüyor. Deprem bölgesindeki bir bina yıkılınca müteahhitin yaptığı hırsızlık ortaya çıktı. Müteahhit iki tuğlanın hesabını yaparak eşi benzeri görülmemiş bir hırsızlığa imza attı. Bitişik nizam olarak inşaat ettiği binanın yan cephesine tuğla ördürtmedi.

Böylece hem tuğladan, hem kum ve çimentodan en önemlisi ise işçilikten kazanarak parasına para kattı. Hırsız müteahhit komşu binanın duvarını kullandı ve sıva yaparak duvar yapılmış izlenimi verdi. Binanın yıkılmasıyla hırsızlık da ortaya çıktı.

Yıkılmayan binanın dış cephe duvarında asılı duran televizyon ve yan tarafındaki raf insanları şaşkına çevirdi. Bir üst katta ise dikkatleri çocuk odası çekti. Burada ise duvara çizilen ağaç ve kalp şeklindeki meyveler ile balonun görüntüsü yürekleri parçaladı.

İnşaatı yapan müteahhite lanetler yağdıran yoldan geçen bir vatandaş "Bunun da hırsızlığı olur mu ya. Adam bırakın temeli duvardan bile çalmış. Asılan televizyon raf bitişikteki binın dış cephesinde asılı kalmış. Üst katta da çocuk odası dikkat çekiyor. İnşallah kimseype bir şey olmamıştır. 'deprem değil binalar öldürür' sözü bu bina için söylenmiş olmalı" dedi.