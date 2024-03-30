Yıkılan duvar 14 yaşındaki çocuğu yaşamdan kopardı

Kaynak: İHA
Yıkılan duvar 14 yaşındaki çocuğu yaşamdan kopardı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde dedesinin evinde tadilat işlerine yardım ederken üzerine duvar yıkılan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Korkunç olay, Kocaeli'nin Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Kırman Sokak'ta bulunan bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Dedesinin evinde yapılan tadilat işlerine yardım eden 14 yaşındaki Muhammed Enes Kahya'nın üzerine evin duvarı yıkıldı. Kahya ağır şekilde yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Kahya'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Muhammed Enes Kahya kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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