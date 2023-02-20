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Lüks site depremde yerle bir oldu sadece ‘depreme dayanıklı’ tabelası ayakta kaldı

Hatay’da ‘depreme dayanıklı’ denilerek evlerin satıldığı site depremde yerle bir oldu. Yapımı devam eden sitede sadece ‘depreme dayanıklı’ tabelası ayakta kaldı.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 14:20
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Yıkılan lüks sitede sadece 'depreme dayanıklı' tabelası ayakta kaldı

Lüks site depremde yerle bir oldu sadece ‘depreme dayanıklı’ tabelası ayakta kaldı
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkım yaratan depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı artmaya devam ederken yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar da devam ediyor.

Yaşam bulgusuna ulaşılan enkazlarda arama kurtarma çalışmaları devam ederken bazı bölgelerde ise enkazlar kaldırılıyor.

 

Hatay’ın Antakya ilçesinde yapımı devam eden ve 'depreme dayanıklı' reklamıyla satışa sunulan 4 bloklu Altınpark 2 Sitesi, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremle birlikte yerle bir oldu. Söz konusu binanın 'depreme dayanıklı' yazan reklam tabelasının sağlam şekilde durması ise dikkat çekti.

YIKILMA ŞEKLİ RÖNESANS REZİDANS İLE AYNI!

Binanın yıkılma şeklinin çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği Rönesans Rezidans ile aynı olduğu görüldü. Öte yandan, binanın yapımı devam ettiği için içeride kimsenin bulunmadığı, yaralı ya da ölen olmadığı öğrenildi.

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