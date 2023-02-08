Hatay Belediye Başkanı acı tabloyu açıkladı: Daha yüzde 3’üne ulaştık

10 ilimizi vuran ve merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.6 ve 7.8 büyüklüğündeki iki depremden etkilenen illerden biri de Hatay oldu.

Hatay'da kent merkezi ile Kırıkhan ve İskenderun ilçelerinde yaklaşık 1200 binanın yıkıldığı, merkez ilçe Antakya’da 40- 50 yıllık binaların bulunduğu Cebrail Mahallesi’ndeki evlerin tamamının da neredeyse tamamen çöktüğü ve çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı bilgisini geçilmişti. Depremden kurtulan vatandaşlar sokaklarda bir yandan soğukla mücadele ederken, Türkiye'nin dört bir yanından ise kente yardım gelmeye devam ediyor.

LÜTFÜ SAVAŞ: 2 BİNİN ÜZERİNDE BİNA YIKILDI

Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş kentteki son durumu açıkladı.

Medyaradar'da yer alan bilgilere göre, Lütfü Savaş, "Gerçekten de her yer yıkılmış durumda" diyerek acı tabloyu paylaştı.

"ANCAK YÜZDE 2-3'ÜNE ULAŞABİLDİK"

Şehir 2 binin üzerinde binanın yıkıldığını açıklayan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, "Yıkılan yerlerin ancak yüzde 2-3'üne ulaşabildik." diye konuştu.

Yıkılan binalara ulaşmada zorluk yaşadıklarını belirten Savaş, profesyonel ekiplere acil ihtiyaç olduğunu belirterek "Profesyonel ekiplere ihtiyaç var. Bu destek olmadıkça iş makinaları fazla bir şey yapamıyor. Dokunamıyoruz. Ulaşsak da içeridekilerin hayatını tehlikeye atmak istemiyoruz." dedi.