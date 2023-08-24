Yıkılmasını istedikleri ağır hasarlı bina için yolu trafiğe kapattılar

İHA'nın haberine göre; bina, Hıroğlu Mahallesi Atılgan Caddesi üzerinde bulunuyor.
Çevre Sakinleri Yolu Kapattı
Ağır hasarlı binanın her an çökebileceğini düşünen çevre sakinleri, yolu trafiğe kapatarak binanın yıkılmasını talep etti. Bölge sakinlerinden Remziye Macit, araçlar caddede seyrettiği sırada binanın çökmesinden endişe ettiklerini belirtti.
Yıkım İçin Bekliyorlar
Bölge sakinlerinden Nihat Özbay da ilçede depremlerin sürdüğünü ve ağır hasarlı binanın tehlike saçtığını söyledi. Çevre sakinleri, yetkililerden binanın bir an önce kontrollü şekilde yıkılmasını bekliyor.