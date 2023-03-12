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Yıkım kararı çıkan fay hattındaki binanın duvarı çöktü: 2 yaralı

Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı devam eden bir binanın pencerelerini ve kapılarını söken 2 kişi çöken duvarın altında kaldı. Enkaz altında kalan kişiler AFAD ve İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaralı olarak kurtarıldı.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 19:52
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Yıkım kararı çıkan fay hattındaki binanın duvarı çöktü: 2 yaralı

Yıkım kararı çıkan fay hattındaki binanın duvarı çöktü: 2 yaralı
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Bolu'nu Gerede ilçesine bağlı Demirciler Mahallesi'nde meydana geldi. Muharrem Aydemir ve Enver Ercin ev sahibi ile anlaşarak kentsel dönüşüm kapsamında fay hattı üzerinde olduğu için yıkım kararı verilen 2 katlı binadan ahşap pencere ve kapıları almak için çalışma yaptı. Bu sırada kısmen yıkık olan binanın duvarı çöktü.

İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, enkazın altında kalan 2 kişiyi yaralı olarak kurtardı. Yaralanan işçiler, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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