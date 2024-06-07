Yıkmak kolay yapmak güçtür atasözünün anlamı nedir?

Yıkmak kolay yapmak güçtür atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Birisinin kalbini kırmak veya incitmenin kolay olduğunu, ancak onarıp yeniden kazanmanın veya kırılmış bir ilişkiyi yeniden oluşturmanın daha zor olduğunu ifade etmek amacıyla kullanılan bir atasözüdür.

Başkalarının duygularına zarar vermek veya ilişkileri bozmak genellikle bir anlık ve basit bir eylem gibi görünebilir, ancak sonrasında tekrar güven ve uyum oluşturmak çok daha zor ve zaman alıcı olabilir. Bu atasözü, insanların duygusal ilişkilerde dikkatli olmaları gerektiğini vurgular.

YIKMAK KOLAY YAPMAK GÜÇTÜR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Yıkmak kolay ama yapmak güçtür, kimsenin kalbini boş yere kırma."