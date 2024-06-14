Yılan hareketi ile çiğköfte yapan adamın imalathanesi ortaya çıktı

Sosyal medyada viral olan kişilerden birisi de Adana’da çiğköfte satan Yılan Osman… Adana otogarında ilginç yılan hareketleri ile çiğköfte ve ayran satan Yılan Osman, çiğköftesinden satış tarzı ile ilk seferde herkeste ilginç izlenimler oluşturuyor.

Yılan hareketi yapan ve bu hareketler esnasında da bağıran Yılan Osman’ın bu defa çiğköftesini yaptığı imalathanesi ortaya çıktı. Zeytinyağı olduğunu iddia ettiği bir kavanoz yağı hijyenik olmayan bir ortamda, tek kişilik yatağın hazır olduğu ve ayranını karıştırdığı matkap’ın olduğu yerde üreten Yılan Osman hakkında eleştiri yapıldı.

Çiğköfteyi ürettiği yerde bulgurların etrafa dağıldığı ve kendisi ile beraber imalathaneden bozma yerde hiçbir hijyen önlemi alınmadan yapılan çiğköfte kötü yorumların da hedefi oldu.

YILAN DANSI İLE ÇİĞKÖFTE

Adana otogarında sattığı çiğköfteyi üretirken bağırması, koltuk altına götürdüğü eldivensiz eli ile çiğköfteyi sardığı görülen Yılan Osman, çiğköftesini verdikten sonra bağırması, limon suyu dökerken sırtından götürdüğü eli ile yapması aynı zamanda yine sosyal medyada yayılan videolarında; ayran yaparken içerisine envai çeşit ürün koyduğu da görüldü.

Çiğköfteci Yılan Osman’ın çiğköfte imalathanesi sosyal medyada yankı uyandırdı.