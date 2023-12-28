Yılan ve akrep sokmalarına iyi geliyor. İşte o ot

İnsanlar, sağlıklı yaşamak için doğal besinlere yöneliyor. Bu süreçte birçok bitkinin faydalarını keşfetmeyi sürdürüyor. Bu bitkilerden birinin de kabakulak otu olması dikkatlerden kaçmadı.

KABAKULAK OTU NEDİR?

İkiçeneklilerden; 70-80 cm boyunda ince saplı tırmanıcı bir bitki olmasıyla biliniyor. Çiçekleri koyu kahverengi olduğunun altı çizildi. Kokusu pis olmasıyla dikkat çekti.

KABAKULAK OTUNUN FAYDALARI

-İdrar söktürdüğü bildirildi.

-Aybaşı kanamalarının düzenli olmasını sağladığının altı çizildi.

-Egzama, alerjik deri hastalıkları, yılan ve akrep sokmalarında faydalı olması dikkat çekti.

-İltihaplı yaraların iyileşmesini hızlandırmasıyla biliniyor.

KABAKULAK OTU NASIL KULLANILIR?

Âdet zorluğunda âdet söktürmek, idrar zorluğunda idrar söktürmek için, 10-15 gram bir litre suda kaynatıldıktan sonra sabah ve akşam birer bardak içilmesi önerildi.