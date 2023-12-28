Yılan ve akrep sokmalarına iyi geliyor. İşte o ot

İnsanlar, sağlıklı yaşamak için doğal besinlere yöneliyor. Bu süreçte birçok bitkinin faydalarını keşfetmeyi sürdürüyor. Bu bitkilerden birinin de kabakulak otu olması dikkatlerden kaçmadı.
KABAKULAK OTU NEDİR?
İkiçeneklilerden; 70-80 cm boyunda ince saplı tırmanıcı bir bitki olmasıyla biliniyor. Çiçekleri koyu kahverengi olduğunun altı çizildi. Kokusu pis olmasıyla dikkat çekti.
KABAKULAK OTUNUN FAYDALARI
-İdrar söktürdüğü bildirildi.
-Aybaşı kanamalarının düzenli olmasını sağladığının altı çizildi.
-Egzama, alerjik deri hastalıkları, yılan ve akrep sokmalarında faydalı olması dikkat çekti.
-İltihaplı yaraların iyileşmesini hızlandırmasıyla biliniyor.
KABAKULAK OTU NASIL KULLANILIR?
Âdet zorluğunda âdet söktürmek, idrar zorluğunda idrar söktürmek için, 10-15 gram bir litre suda kaynatıldıktan sonra sabah ve akşam birer bardak içilmesi önerildi.