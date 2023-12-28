Yılan ve akrep sokmalarına iyi geliyor. İşte o ot

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Celil Kurşun
Yılan ve akrep sokmalarına iyi geliyor. İşte o ot
İnsanların korkulu rüyası olan yılan ve akrep sokmalarına iyi gelen kabakulak otu dikkat çekti.

İnsanlar, sağlıklı yaşamak için doğal besinlere yöneliyor. Bu süreçte birçok bitkinin faydalarını keşfetmeyi sürdürüyor. Bu bitkilerden birinin de kabakulak otu olması dikkatlerden kaçmadı.

KABAKULAK OTU NEDİR?

İkiçeneklilerden; 70-80 cm boyunda ince saplı tırmanıcı bir bitki olmasıyla biliniyor. Çiçekleri koyu kahverengi olduğunun altı çizildi. Kokusu pis olmasıyla dikkat çekti.

KABAKULAK OTUNUN FAYDALARI

-İdrar söktürdüğü bildirildi.

-Aybaşı kanamalarının düzenli olmasını sağladığının altı çizildi.

-Egzama, alerjik deri hastalıkları, yılan ve akrep sokmalarında faydalı olması dikkat çekti.

-İltihaplı yaraların iyileşmesini hızlandırmasıyla biliniyor.

KABAKULAK OTU NASIL KULLANILIR?

Âdet zorluğunda âdet söktürmek, idrar zorluğunda idrar söktürmek için, 10-15 gram bir litre suda kaynatıldıktan sonra sabah ve akşam birer bardak içilmesi önerildi.

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