Yılanların en uysalı, Tunceli’de görüntülendi

Kaynak: İHA
Yılanların en uysalı, Tunceli’de görüntülendi

Uysal karakteri nedeniyle uysal yılan olarak adlandırılan yılan, Tunceli'de cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Uysal karakterli, kendini ciddi tehdit altında hissetmediği sürece ısırmayan ve zehirsiz bir tür olan uysal yılan, Özgür Yeğin isimli vatandaş tarafındanTunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Geriş köyünde görüntülendi.

Köylerinde bu türü ilk defa gördüğünü belirten Yeğin, "Özellikle bu yaz köyümüzde çok sayıda yılan gördüm ve bunların bir bölümünü görüntüledim ancak bu türü ilk defa görüyorum. Evimizin yakınına kadar gelmişti çok yakınına sokularak kayıt altına aldım. Sakin davranışları dikkatimi çekti. Sonrasında yaptığım araştırmalarda uysal yılan olduğunu öğrendim" dedi.

Yeğin, yılanı kısa bir süre görüntüledikten sonra rahatsız etmemek için bulunduğu alandan ayrıldığını kaydetti.

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