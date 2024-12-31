Yılbaşı arefesinde çam ağacını çaldılar

Erdemli ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Serinler Caddesi'nde bir hediyelik eşya dükkanı sahibi Enes Demir, yeni yıl öncesinde yılbaşı ağacını ışıklandırıp satmak için iş yerinin önüne koydu.
Önceki gece bir kişi, iş yeri önündeki çam ağacını yaklaşık 5 dakika uğraşarak söktükten sonra çalıp kayıplara karıştı. Sabah iş yerine gelen Demir, durumu fark ederek güvenlik kameralarını izlediğinde çam ağacının çalındığını anladı.
Olayı anlatan Enes Demir, "Gece saatlerinde süslediğimiz çam ağacını çaldılar. Çalınan çam ağacı yaklaşık 3 bin 500 TL. Şikayetçi olacağız, kamera görüntülerini aldık" dedi.