Yılbaşı ekranında neler var?

Televizyon kanalları, bu sene yılbaşına çok iyi hazırlanmışlar. Peki, yılın son akşamında hangi kanalda ne izleyeceğiz? İşte kanal kanal detaylar…

TRT 1: Önce Türk Sineması ‘Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa’ filmi ardından da Serkan Çayoğlu, Tuba Ünsal, Emre Kıvılcım, Meltem Akçöl, Eser Eyüboğlu, Hüseyin Sevimli, Doğu Demirkol, Merih Öztürk, Fettah Can, Cansu Kurtçu, Berk Atan, Melis Sevinç’in konuk olduğu Lingo Türkiye Yılbaşı Özel isimli yarışma programı yayınlanacak.

Kanal D: Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin sunumuyla ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler’in ‘Yılbaşı Özel’ bölümüne Ümit Besen, Kibariye, Uğur Aslan, Kutsi, Eypio, Suzan Kardeş, Berdan Mardini, Buzuki Orhan & Göknur, Mustafa Taş konuk olacak.

Show TV: Güldür Güldür Show’un ‘Yılbaşı Özel’ bölümünde 90’lar pop müziğinin ikon haline gelmiş sesleri Metin-Eda Özülkü, Sibel Alaş, Jale ve Seyyal Taner; akordeon ustası Muammer Ketencoğlu ile Balkanlar korosu, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel hazırladığı marşıyla Norm Ender ve 19 yıl aradan sonra ilk kez televizyon ekranına çıkan duayen müzisyen Nazan Öncel şarkılarıyla müzik ziyafeti yaşatacak. İkonik ‘Sürahi Nine’ karakterleriyle Yasemin Yalçın ve Deniz Baysal skeçlerdeki yerini alırken illüzyonist Enver Ertaş sahnede Ali Sunal ile unutulmayacak bir gösteriye imza atacak.

atv: Yeni dizi Yıldızlar Bana Uzak ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Arkasından Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Yasemin Sakallıoğlu’nun konuk olarak katılacağı Kim Milyoner Olmak İster yarışması, ‘Yılbaşı Özel’ bölümüyle ekrana gelecek.

Star TV: İbo Show Yılbaşı Özel programında İbrahim Tatlıses; Hülya Avşar, Bülent Serttaş, Aleyna Tilki, Resul Dindar, Cenk Eren, Serdar Ortaç, Şafak Sezer, Norm Ender, İdo Tatlıses, Tefo&Seko ikilisi ve Romantik Erhan gibi sevilen isimleri ağırlayacak.

TV8: Bu yıl Beyazıt Öztürk’ün sunacağı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel’in jüri koltuğunda Acun Ilıcalı, Meryem Uzerli, Murat Boz ve Ebru Gündeş oturacak. Programda Evrim Alasya, Ceren Karakoç, Özge Özacar, Gizem Örge, Aslı Kalaç, Inji, İbrahim Büyükak, Yasemin Sakallıoğlu, Buse Meral, Özgü Kaya, Kerem Alışık, Kubat, Şifanur Gül, Devrim Özkan, Sarp-Bengi Apak, Gupse Özay, Onur Gürçay, Esra Ruşan, Hazal Türesan, Norm Ender, Enis Arıkan gibi pek çok sürpriz isim yer alacak.

FOX TV: İlk olarak Kirli Sepeti’nin tekrarı ve devamında ise Türk Sineması ‘Müstakbel Damat’ filmi izleyiciyle buluşacak.

Tüm okurlarım başta olmak üzere herkesin yeni yılını tebrik eder; sağlıklı, mutlu, barış ve huzur içinde geçireceğimiz bir yıl diliyorum.