Yılbaşı gecesi için büyük tehlike atlatıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul'da yılbaşı gecesini bombalı saldırılarla kan gölüne çevirmeye hazırlanan 2'si kadın 3 IŞİD'li teröristi polis ekipleri takibe aldı. Polisler Bağcılar'daki hücre evine baskın düzenleyerek 3 teröristi yakaladı.

İstanbul’da terör örgütü IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 örgüt üyesi yakalandı. İkisi kadın 3 hücre üyesinin cep telefonunda el yapımı patlayıcı ve intihar yeleği yapımına ilişkin bilgilere ulaşıldı.

carsaf.jpg

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube ekipleri, aşırı uç radikal terör örgütü IŞİD’in Türkiye’deki faaliyetlerinin deşifre edilmesi, örgüt mensuplarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Polis ekipleri, söz konusu örgütle bağlantılı olan üç hücre üyesini yakın takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda İstanbul’un Bağcılar ilçesinde bir hücre evine operasyon düzenlendi.

4.jpg

Özel harekat timlerinin de katıldığı baskında IŞİD bağlantıları deşifre edilen, örgüt içerisinde çatışma bölgeleriyle de irtibatlı olduğu anlaşılan M.A., R.K. ve T.A. adlı ikisi kadın 3 terörist yakalandı.

Hücre üyelerinin üzerinden çıkan dijital materyallerinde ve cep telefonlarında el yapımı patlayıcı ve intihar yeleği yapımına ilişkin bilgiler ortaya çıktı. 3 IŞİD'li sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Fatih’teki Vatan Yerleşkesine götürüldü.

b.jpg

Eylem arayışında oldukları anlaşılan üç zanlının Türkiye’de bağlantılı oldukları kişiler ve irtibatları çok yönlü olarak mercek altına alınırken, her 3 terörist de TEM şubede çapraz sorguya alındı.

a.jpg

Saldırı hazırlığındaki şüpheliler ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından geçtiğimiz Cuma günü Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. 3 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Haberler
Göztepe Avrupa kupaları için çok avantajlı
Göztepe Avrupa kupaları için çok avantajlı
Aydın'da ev küle döndü
Aydın'da ev küle döndü
Meteoroloji uyardı! Muğla’ya şiddetli yağış uyarısı
Meteoroloji uyardı! Muğla’ya şiddetli yağış uyarısı
Barcelona’da büyük şok! Tarihinde üçüncü defa yaşadı
Barcelona’da büyük şok! Tarihinde üçüncü defa yaşadı
İktidar ve muhalefette ortak alarm verildi! Hemen önlem aldılar
İktidar ve muhalefette ortak alarm verildi! Hemen önlem aldılar