Bülent Ersoy'a yılbaşı şoku. Bakü konseri iptal edildi

Ünlü isimler, 2023'ü sahnede karşılamaya hazırlanırken Bülent Ersoy da 3 milyon TL karşılığında Bakü'de konser verecekti. Ancak ünlü ismin konseri yılbaşına 2 gün kala mekanda yaşanan evrak eksikliğinden dolayı iptal edildi.

MEKANIN EVRAKLARINDA EKSİK ÇIKTI

Mekanın Instagram hesabından yapılan açıklamada "Konserin yapılacağı mekanın yasal izinleriyle ilgili eksikliklerden dolayı konseri ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldık" denildi. Konu hakkında henüz bir açıklama yapmayan Diva ise iptal paylaşımını kendi hesabından yayınladı. Mekanın eksik evraklara rağmen konser anlaşması yapması kafa karıştırırken Ersoy'un yılbaşında ne yapacağı ve anlaştığı parayı alıp almayacağı ise merak konusu oldu.