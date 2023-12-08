Yılbaşı öncesi 81 ilde kaçak içki operasyonu

Bakan Yerlikaya açıklamasında:

“Kaçak/Sahte Alkollü İçki Ticaretinin engellenmesi yönelik 81 İlde eş zamanlı olarak düzenlenen "ÇENGEL-4" Operasyonlarında 189 şahsa adli işlem yapıldı!

25 Bin 603 Litre (Yaklaşık 23 Ton) Kaçak/Sahte Alkol ile Etil Alkole el kondu!

25 Milyon TL’lik Vergi Kaybı Engellendi!

VATANDAŞIMIZIN CAN GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI İÇİN ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANINDAKİ ALKOL KAÇAKÇILARINA VE SAHTE ALKOL ÜRETİMİ YAPANLARA KARŞI OPERASYONLARIMIZ ARTARAK DEVAM EDECEK!

-Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız Koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Gelir İdaresi Başkanlığının katılımıyla 81 İlde vatandaşlarımızın can güvenliği ve sağlığını tehdit eden aynı zamanda ülkemizin büyük miktarda vergi kaybına uğramasına neden olan yasadışı faaliyetlerinin sona erdirilmesi amacıyla "Çengel-4 Operasyonları" düzenlendi.

Operasyonlarda;

- 14 adet sahte alkol üretimi yapılan içki imalathanesi deşifre edildi.

- 8.310 şişe kaçak/sahte alkollü içkiye,

- 13.472 litre kaçak/sahte alkollü içkiye,

- 12.131 litre etil alkole,

- 1.704 adet boş şişe ve 1.600 adet bandrole,

- 1.680 adet alkol aroması ve 68.121 adet etikete el konuldu.

- Operasyona Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimleri de katıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmede 25Milyon TL’lik vergi kaybının önüne geçildi” ifadelerini kullandı.