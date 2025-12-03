Yılbaşı öncesi sahte içki üretimine yönelik denetimler hızlandı. Emniyet bu yılbaşında sahte içki ölümlerini durdurmak istiyor. Türkiye'nin her yerinde sahte içki üretimi için kullanılacak araç ve gereçler titizlikle inceleniyor.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Osmangazi ilçesinde 2 aracın sahte alkol üretiminde kullanılan etil alkol taşıdığı bilgisine ulaştı.

Operasyon düzenleyen ekipler, araçlarda yaptıkları aramalarda 1200 litre etil alkol ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.