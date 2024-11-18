Yılbaşı öncesi jandarmadan dev baskın

Kaynak: İHA
Yılbaşı öncesi jandarmadan dev baskın

Mersin'de yılbaşı öncesi jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 21 bin 230 adeti dolu 208 bin 830 adet sahte bandrollü makaron ile sarma makineleri ve tütün ele geçirildi.

Mersin Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülnar ilçesinde bir şüphelinin sahte bandrollü kaçak makaronları piyasaya süreceği bilgisine ulaşarak çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenen şüphelinin iş yeri ve adresine operasyon düzenledi.

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Düzenlenen operasyonda şüpheli yakalanırken işyeri ve evinde yapılan aramada 21 bin 230 adeti dolu 208 bin 830 adet sahte bandrollü makaron, 187 kilo 200 gram tütün, 46 bin 500 adet ambalaj poşeti, 3 adet sigara sarma makinesi, 75 adet elektronik sigara likiti, 5 adet elektronik sigara ile 470 adet bandrol etiketi geçirildi. Şüpheli adli işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.

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