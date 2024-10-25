Yılbaşı öncesi piyasaya süreceklerdi

Kaynak: DHA
Yılbaşı öncesi piyasaya süreceklerdi

Antalya polisi sahte kaçak içki üretim yapan bir imalathaneye düzenlediği baskında 28 bin 340 litre etil alkol ele geçirdi. Olayla ilgili 14 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ele geçen sahte içkileri yılbaşı öncesi piyasaya sürme hazırlığında olduğu ileri sürüldü.

Antalya’da sahte içki imalathanesine düzenlenen operasyonda, 28 bin 340 litre etil alkol ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 14 şüpheli ise gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konyaaltı ilçesi Bahtılı Mahallesi'nde sahte içki üretimi yapıldığı belirlenen imalathaneye baskın düzenledi.

Aramalarda bulunan 28 bin 340 litre etil alkol, 7 bin 400 adet 5 litrelik, 310 adet 30 litrelik boş bidon, 8 bin şişe kapağı, 2 bin boş aroma şişesi, 150 kilogram PH düşürücü madde, 150 kilogram karbon kömürü, 80 litre gliserin, 2 damıtma makinesi, 1 tabanca, 2 şarjör ve 15 adet mermi olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lira olan ürünlere el konuldu.

Operasyonda 14 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin sahte içkileri yılbaşı öncesinde piyasaya sürme hazırlığında olduğu belirtildi. (DHA)

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