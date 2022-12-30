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Samsun'da sahte içki operasyonu

Samsun'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 262 litre etil alkol ele geçirildi.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 10:10
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Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu: 5 gözaltı

Samsun'da sahte içki operasyonu
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Samsun'da yılbaşı öncesi denetimleri arttıran KOM polisi iki ayrı iş yerinde çok miktarda sahte içki ele geçirdi, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi denetimlerini arttırarak Bafra ilçesinde Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle 2 farklı iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 262 litre etil alkol, 124 adet içki aroma kiti, 0.5 ml el yapımı viski, 2 litre el yapımı votka, 1 adet kuru sıkı tabanca, 55 adet değişik çaplarda tabanca fişeği, 1 adet 7,65 mm tabanca ve 1 adet namlu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan K.Y., H.Y., İ.G., H.G. ve E.N. hakkında 5607 ve 6136 sayılı Kanunlara muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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