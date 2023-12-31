Yılbaşı öncesi ve sonrası bunları asla yapmayın

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Deniz Dallı
Yılbaşı öncesi ve sonrası bunları asla yapmayın
Saatler sonra yeni bir yıla gireceğiz. Hemen herkes eğlenecek ve sevdikleriyle birlikte vakit geçirecek. Peki, yılbaşı akşamı öncesi ve sonrası neler yapılmalı, neler kesinlikle yapılmamalı? İşte, yanıtları...

Yılbaşı öncesi gün içinde küçük ve sık öğünlerle beslenin Mümkün olduğu kadar sağlıklı karbonhidratlara ihtiyacınız olacak. Tam tahıllı sebze meyveler tüketin. Proteinleri mutlaka tüketin. Bunun için yarım yağlı süt ürünleri alabilirsiniz. Aşırıya asla kaçmayın.

TEK TABAK KURALI

Yılbaşı öncesi gün içinde sık sık, hafif öğünlerle beslenmenin, akşam kontrolsüz beslenmenin önüne geçecektir.

Uzmanların yılbaşı öncesi ortak görüşleri şöyle:

“Yılbaşı akşam yemeğinizi mutlaka tek tabakta alın. Bu beslenmenizi kontrol altına alacaktır. Tabağınızda mutlaka sebze yemekleri ve yine mutlaka salata olması gerekir. Alkolü fazla kaçırmayın. Yılbaşı gecesi çok yemek yenildiyse ertesi günün sabahı yine sık ara öğünler alın. Vücudunuza birden yüklenmeyin. Sabah uyandıktan sonra bir süre yürüyüşe çıkmak iyi gelecektir.

Yılbaşı ertesinde asla midenizi boş bırakmayın. Bol bol su için. Yılbaşı öncesi veya sonrası çok az yemek, şok diyet veya detokstan kaçının. Alkol alanların mutlaka gün içinde bol sıvı ve özellikle de su tükenmesi şarttır.”

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