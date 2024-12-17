Yılbaşı öncesinde sahte alkole dikkat!

Kaynak: İHA
Yılbaşı öncesinde sahte alkole dikkat!

Ülke genelinde yılbaşı öncesi operasyonlar arttı. Operasyonlarda sahte alkol üreten ve piyasaya süren şahıslara yönelik baskında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda; H.G. ve İ.U.'nun merdiven altı imalathanelerde sahte alkol üreterek yılbaşı öncesinde piyasaya sürdükleri tespit edildi. Şüphelilerin adreslerini tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Operasyonda piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 119 şişe alkole ele konulurken, şahıslardan gözaltına alındı.

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"5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan haklarında işlem başlatılan H.G. ve İ.U. emniyete götürüldü.

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