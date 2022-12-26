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Yılbaşında bu yiyeceklerden uzak durun. Uzmandan kritik uyarı

Diyetisyen Cansu Arslan, yılbaşı gecesi bazı yiyeceklere dikkat edilmesi gerektiğini açıklayarak uyardı.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 09:56
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Yılbaşı sofralarında bu yiyecekleri tüketmeyin. Uzmandan Cansu Arslan'dan uyarı

Yılbaşında bu yiyeceklerden uzak durun. Uzmandan kritik uyarı
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İHA’nın haberine göre, Diyetisyen Cansu Arslan, yılbaşı gecesi için beslenme konusunda uyarılarda bulundu.

Arslan, yılbaşında gün içinde hafif beslenmeye özen gösterilmesi ve su tüketiminin ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek, “Kırmızı et yerine yine iyi hayvansal protein kaynakları olan mevsiminde olduğumuz hamsi, palamut gibi balıkları, hindi veya tavuk etini tercih edelim. Fırında, ızgara ya da haşlama şeklinde hazırlayalım. Yanında bol yeşillikli salatalara yer verelim. Kış mevsiminin sebzelerinden karnabahar, brokoli, kerevizi sofralarımızda zeytinyağlı ya da yoğurtlu salatalar olarak değerlendirelim” dedi.

“AŞIRI ŞEKERLİ, ASİTLİ İÇECEK GRUBUNDAN UZAK DURALIM”

Diyetisyen Arslan, aşırı şekerli ve asitli içecek grubundan uzak durulması gerektiğini ifade ederek, “Aşırı şekerli, asitli içecek grubundan uzak duralım. Sade maden suyu, ev yapımı vişne suyu, şalgam suyu, ayran tercihlerimiz arasında olabilir. Şerbetli tatlılar yerine yine mevsimin avantajlarından ayva ya da kabak tatlısı tercih edilebilir. Tatlılara eklediğimiz kaymak, tahin gibi yağ kaynaklarının miktarının fazla olmamasına da dikkat edelim” diye konuştu.

“ÇOK ÇİĞNEMEK YEDİĞİMİZ BESİN MİKTARINI AZALTIR”

Yavaş yemenin ve çok çiğnemenin yenilen besin miktarını azalttığını vurgulayan Arslan, “Yavaş yemek, çok çiğnemek yediğimiz besin miktarını azaltır unutmayalım. Tüm bu önerilerimize rağmen yılbaşı akşamı fazla tükettiğinizi düşünürseniz ertesi gün en az 2.5 litre su içelim, rezene, kekik çayı gibi rahatlatıcı bitki çaylarından tüketelim, sebze ağırlıklı hafif bir beslenme tercih edelim. Yürüyüş yapalım ve tüm bu ilkeleri yeni yılın ilk 2-3 günü mutlaka uygulayıp, devamında da sürdürmek adına adım atalım. Herkese başta sağlıklı olduğumuz, huzurlu, başarılı, mutlu, güzel bir yıl diliyorum” şeklinde konuştu.

 

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Diyetisyen
26.12.2022 10:46
Ülkenin büyuk çoğunlugü bu tavsiyeye her daim uyuyor zaten  
 
Maçkalı😂😂😂😂😂
26.12.2022 10:09
Ah ne şakacısın diyetisyen hanım. Allah şakacıklarını daim etsin emi😂. Sen bizi ne yiyip içiyor zannediyorsun. Masada köpeköldūren şarabı 100gr helva, masa tamam. Diyetmi? Onu zengin zaten biliyo😂  
 
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