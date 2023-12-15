Yılbaşı sofralarınızı renklendirecek yemek ve tatlı alternatifleri! Mutlaka deneyin

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Tülin Küre
Yılbaşı sofralarınızı renklendirecek yemek ve tatlı alternatifleri! Mutlaka deneyin
Yılbaşı için menülerin oluşturulmaya başlandığı şu günlerde, sizler için yemek ve tatlı alternatiflerini derledik...

Yılbaşı sofralarınızı renklendirmek, yapacağınız özel dokunuşlara bağlıdır. Güne özel hazırladığınız yemek ve tatlılar da bu durumun bir parçasıdır.

İşte yılbaşı sofralarınızı renklendirecek ve afiyetle yiyebileceğiniz leziz yemek ve tatlılar...

Yemekler:

- Hindi veya Hindi Dolması

- Fırın Somon

- Kuzu Tandır

- Izgara Sebzeler

- Fırın Patates Püresi

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Tatlılar:

- İncir Tatlısı

- Trileçe

- Profiterol

- Kadayıf Dolması

- Meyveli Pasta

frambuazli-pasta.jpg

BONUS:

Yılbaşı sofralarında kurabiyeler de oldukça popülerdir. İşte yılbaşı için özel olarak hazırlanan bazı kurabiyeler...

- Zencefilli Kurabiye

- Bademli Kurabiye

- Çikolatalı Kurabiye

- Tarçınlı Yıldız Kurabiyeler

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