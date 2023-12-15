Yılbaşı sofralarınızı renklendirecek yemek ve tatlı alternatifleri! Mutlaka deneyin

Yılbaşı sofralarınızı renklendirmek, yapacağınız özel dokunuşlara bağlıdır. Güne özel hazırladığınız yemek ve tatlılar da bu durumun bir parçasıdır.
İşte yılbaşı sofralarınızı renklendirecek ve afiyetle yiyebileceğiniz leziz yemek ve tatlılar...
Yemekler:
- Hindi veya Hindi Dolması
- Fırın Somon
- Kuzu Tandır
- Izgara Sebzeler
- Fırın Patates Püresi
Tatlılar:
- İncir Tatlısı
- Trileçe
- Profiterol
- Kadayıf Dolması
- Meyveli Pasta
BONUS:
Yılbaşı sofralarında kurabiyeler de oldukça popülerdir. İşte yılbaşı için özel olarak hazırlanan bazı kurabiyeler...
- Zencefilli Kurabiye
- Bademli Kurabiye
- Çikolatalı Kurabiye
- Tarçınlı Yıldız Kurabiyeler