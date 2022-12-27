Yılbaşı yaklaşıyor sahte içkiyi ülke genelinde operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, kentteki 39 ilçenin emniyet müdürlüğü görevlilerinin katılımıyla sahte içki üretimi ve satışının engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Kent genelinde yapılan çalışmalar sonucunda 39 ilçede 768 adres belirleyen ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheliyi yakaladı.

Operasyon kapsamında suç unsuru tespit edilen 2 farklı imalat ve 6 iş yerinde yapılan aramalarda ise 2 ton sahte içki, 4 fiber tank, 1356 içki şişesi, 12 bin içki etiketi, 2 bin kapak, 21 alkol aroması ele geçirildi.

ŞUPHELİLERİN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Hatay İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretimiyle mücadele kapsamında Büyükdalyan Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Adreste, bidonlar içerisinde 1000 litre sahte içki bulundu.İş yeri sahibi A.G. gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Ankara Kalecik ilçesinde A.Ç'ye ait ikamette kaçak ve sahte içki imalatı yapıldığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheliye ait adrese operasyon düzenledi.

Aramada 2 bin litre sahte içki, 750 boş şişe ve alkol yapımında kullanılan 3 ayrı damıtma sistemi ele geçirildi.Gözaltına alınan A.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Mersin İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, jandarma ekipleri yılbaşı öncesinde sahte içki üretip piyasaya sürmeye çalışan şüphelilere yönelik Tarsus, Mut ve Çamlıyayla ilçelerinde operasyon düzenledi.Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Adreslerde 1500 litre sahte içki ve 5 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yılbaşı öncesinde sahte içki üretip piyasaya sürmeye çalışan şüphelilere yönelik Yeşilyurt, Battalgazi ve Doğanşehir ilçelerinde dron destekli operasyon düzenlendi.Belirlenen 6 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda, şişelenmiş ya da bidonlara konulan 3 bin 978 litre sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.