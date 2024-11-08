Yılbaşına hazırlanıyorlardı jandarma bastı

Kaynak: İHA
Yılbaşına hazırlanıyorlardı jandarma bastı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yılbaşı öncesi piyasaya kaçak sigara sürmeye hazırlananlara jandarma ağır darbe indirdi. Jandarma değeri 5 milyon 850 bin TL olarak belirlenen çok sayıda kaçak tütün ve sigara ele geçirdi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı kaçakçılık kanununa muhalefet ettiği belirlenen J.G. (32), Y.G. (30) ve S.G. (24)’ün ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.

Operasyonda değeri 5 milyon 850 bin TL olarak belirlenen; 586 bin 120 adet içi tütün doldurulmuş makaron sigara, 3 bin 100 kilogram açık kıyılmış sarmalık tütün, 1 milyon 178 bin adet bandrolsüz boş makaron, 335 kilogram nargile tütünü, 12 adet sigara sarma makinası, 8 adet hava kompresörü, 245 bin 500 adet sigara sarma kağıdı, 706 adet kesilmiş ikiz bandrol, 630 bin adet kilitli poşet, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiştir.

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Operasyona J.G. ve Y.G. isimli şahıslar iş yerinde ve S.G. isimli şahıs ise çiftlik evinde elektronik sigara sarma makinaları ile kaçak sigara üretimi yaparken suçüstü yakalanırken gözaltına alınarak karakola götürüldü.

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