Yılbaşından bu yana 2 bin 67 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: Haber Merkezi
Yılbaşından bu yana 2 bin 67 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Bu yılın başından itibaren 2 bin 67 terörist etkisiz hale getirilmiştir" açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bakanlığının bütçe sunumunu yapmak için TBMM'de konuştu.

Bakan Güler'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

Yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadelede en başarılı dönemi yaşıyoruz. Bölücü terör örgütü yurt içinde bitme noktasına getirildi. Sınırlarımızda kurulmak istenen terör koridoru parçalnamıştır. Bu yılın başından itibaren 2 bin 67 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

FETÖ ile mücadelemiz amansız bir şekilde sürdürülmektedir 15 Temmuz 2016'dan itibaren Türk Silahlı Kuvvetlerinden 23 bin 971 şahıs ihraç edildi.

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