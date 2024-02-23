Yılda 50 makale yayınlayan akademisyenin bölüm başkanı da makale canavarı çıktı

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN-ÖZEL HABER

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıp Bilişim Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Fatma Hilal Yağın'ın uluslararası hakemli dergilerde 50 bilimsel makale yayımlaması ve bir makalesinde tamı tamına 45 akademisyenin imzasının bulunması akademik camiada tepkiyle karşılanmıştı.

MEVKİDAŞLARINDAN 3 KAT FAZLA YAYIN

Yağın’ın görev yaptığı Biyoistatistik ve Tıp Bilişim Anabilim Dalı Başkanı Profesör Cemil Çolak’ın da toplam 432 yayını olduğu ortaya çıktı. 2007 yılında yardımcı doçent olarak göreve başlayan Çolak’ın görev yaptığı Biyoistatistik ve Tıp Bilişim Anabilim Dalı’nda Türkiye’deki diğer üniversitelerin bölüm başkanlarının ve hocalarının yayın sayıları ise, 90 ila 152 arasında değişiyor.

2016’DA 18 SCI YAYINI

Akademik camiada tüm akademisyenlerin yayın yapmak için oldukça zorlandığı Science Citation İndex olarak bilinen SCI yayınları ise dikkat çekiyor. Çolak’ın 2014’te 5, 2015’te 13, 2016’da 18, 2017’de 15, 2018’de 10, 2019’da 5, 2020’de 4, 2021’de 13, 2022’de 6, 2023’te ise 4 adet SCI yayını bulunuyor. Diğer üniversitelerdeki bilim insanlarının ise senede 1-2 en fazla 3 SCI yayını bulunmakta.

EŞİYLE AYNI BÖLÜMDE DOKTORAYA BAŞLIYOR

Yağın’ın Malatya Adliyesi’nde çalışan eşi Burak Yağın’ın da eşiyle aynı bölümde 2023 yılında doktoraya başladığı ortaya çıktı. Doktoraya yeni başlamasına rağmen Yağın'ın eşiyle ortak yazılmış makalelerde ismi bulunuyor.

PARAYLA MAKALE, MAKALE KARDEŞLİĞİ TARTIŞMASI

Haberler sonrası akademik camiada parayla makale yayınlatma, makale kardeşliği gibi tartışmalar alevlendi.

Çolak'ın makalelerinden bazıları: