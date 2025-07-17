Yıldırım çarpan dünyaca ünlü sporcu kurtarılamadı

1976 doğumlu Norveçli Audun Groenvold kayak kariyerine Alp disiplini milli takımında başladı. 1999’da İspanya'nın Sierra Nevada kentinde düzenlenen Dünya Kupası iniş yarışında üçüncü oldu. Daha sonra serbest stil kayak ve kayak krosta yarıştı. 2005 Dünya Şampiyonası’nda kayak krosta bronz madalya kazandı. 2007'de ise genel kayak krosta şampiyonluk yaşadı. 2010 Vancouver Kış Olimpiyatları’nda bronz madalya alarak Norveç tarihine geçti ve yarış kariyerini bu başarıyla sonlandırdı. Groenvold, sporu bıraktıktan sonra Norveç milli takımında antrenörlük yaptı ve televizyonlarda spor yorumculuğu görevini üstlendi.

Groenvold dağdaki kulübesine gitmek için yola çıktı. Ancak fırtınaya yakalan sporcuya yıldırım çarptı. Hemen hastaneye kaldırılan sporcu salı gecesi yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Norveç Kayak Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, “Audun Groenvold’un ani vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik” denildi. Norveç Kayak Federasyonu Başkanı Tove Moe Dyrhaug da “Norveç kayak camiası, Alp disiplini ve serbest stil toplulukları için çok şey ifade eden önemli bir figürünü kaybetti. Greenwod ardında büyük bir boşluk bıraktı” dedi.

