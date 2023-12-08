Yıldırım Demirören yeniden Beşiktaş başkanı olmak istiyor. Mehmet Demirkol açıkladı

Beşiktaş'taki başkanlık seçimini Hasan Arat'ın kazanmasının ardından spor yorumcusu Mehmet Demirkol'dan flaş bir iddia geldi.

Çağlar Bülent Sansar KAYNAK: Haber Merkezi
Yıldırım Demirören yeniden Beşiktaş başkanı olmak istiyor. Mehmet Demirkol açıkladı

Mehmet Demirkol, Socrates YouTube kanalında katıldığı bir programda Beşiktaş başkanlık seçimiyle ilgili yaptığı değerlendirmede "Bence Yıldırım Demirören yeniden Beşiktaş başkanı olmak istiyor" ifadesini kullandı.

Hasan Arat’ın karşısındaki ekibin devasa bir medya gücü olduğunu belirten ünlü yorumcu ''Medyaya karşı sosyal medyayla bir seçim yapıldı ve sosyal medya kazandı.

Hem de açık farkla kazandı. 1.5 yıl sonra yeniden seçim var. Hasan Arat’ın karşısındaki medya 1.5 yıl sonra seçimi yeniden almak isteyecektir.'' dedi.

"ADALI OLSAYDI..."

Mehmet Demirkol konuşmasının devamında siyah beyazlı kulübün eski başkanı Yıldırım Demirören ile alakalı olarak, ''Bu bir bilgi değil ama bence Yıldırım Demirören yeniden Beşiktaş başkanı olmak istiyor. Serdal Adalı kazansaydı da yeniden başkan olmak isteyecekti. 1.5 yıl sonra yeniden isteyebilir.'' yorumunu yaptı.

162 OY FARKLA SEÇİLMİŞTİ

2000-2002 ve 2002-2004 dönemlerinde BJK Yönetim Kurulu Üyeliği, Asbaşkanlık ve Futbol Şube Sorumluluğu görevlerinde bulunan Yıldırım Demirören, 2004 yılında başkan Serdar Bilgili'nin görevi bırakması üzerine gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda diğer adaylar Fikret Orman ve Erol Kaynar‘a rakip oldu ve başkanlık seçimini Fikret Orman’ın 162 oyla önünde birinci bitirerek siyah beyazlı kulübün 32. başkanı oldu. geride bırakan Demirören, aldığı 3 bin 272 oy ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı seçildi.Beşiktaş JK başkanlığına seçildi.

Demirören, TFF Başkanlığı için görevini bıraktığı 2012 yılına kadar 8 sene Beşiktaş Kulübü başkanlığı yaptı. Yıldırım Demirören döneminde Beşiktaş,1 lig şampiyonluğu yaşarken, 3 kez Türkiye Kupası'nın, 1 kez de TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu.

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