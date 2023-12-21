Yıldırım Demirören'den başkanlık açıklaması: Ne TFF ne de Beşiktaş'a aday olmayacağım

Kaynak: DHA
Yıldırım Demirören'den başkanlık açıklaması: Ne TFF ne de Beşiktaş'a aday olmayacağım
Beşiktaş'ın eski başkanlarından Yıldırım Demirören, TFF ve Beşiktaş Başkanlığı'na aday olma iddialarına açıklık getirdi.

70’inci Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri jürisi İspanya’nın Barselona kentinde bir araya geldi.

Jüri toplantısında açıklamalarda yapan Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyonu ve Beşiktaş başkanlığı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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''NE TFF NE DE BEŞİKTAŞ BAŞKANLIĞINA ADAY OLMAYACAĞIM''
Demirören, “Ne Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ne de Beşiktaş başkanlığına aday olmayacağım. Ben de ailemden herhangi birisi de böyle bir şey düşünmüyor.

İşlerimiz çok yoğun. Yoğun iş tempomuz böyle bir göreve zaman ayırabilmek için imkan vermiyor” diye konuştu.

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