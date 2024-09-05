Yıldırım düşen ağaç yok oldu

Meydana gelen olay, Denizli Buldan’danın Alacaoğlu Mahallesi’nde yaşandı. Alınan bilgiler kapsamında, mezarlık yanında bulunan araziye düşen yıldırım asırlık meşe ağacını kökünden sökerek paramparça etti.

Özellikle yaz aylarında açık arazide bulunan ağaçlara yıldırım düşmesine çok rastlandığını söyleyen Alacaoğlu sakinlerinden Ali Çelik, havanın gök gürültülü olduğunu söyleyerek, şiddetli şimşek çakması sonrasında büyük bir gürültüyle bölgeye yıldırım düştüğünü söyledi.

Çelik, açık alanda bulunan asırlık meşe ağacına düşen yıldırımın ağacı yerinden söktüğünü, o sırada insan ya da hayvanın bulunmadığını söyleyerek, büyük tehlike atlattıklarını belirtti.