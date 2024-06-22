Yıldırım düştü çoban öldü kuzular telef oldu

Kaynak: İHA
Yıldırım düştü çoban öldü kuzular telef oldu

Erzincan’da yıldırım düştü. Kuzuları otlatmaya çıkaran, Afganistan uyruklu çoban hayatını kaybetti. 43 kuzu telef oldu.

Erzincan’ın Tercan ilçesinde yıldırım çarpması nedeniyle Afganistan uyruklu çoban hayatını kaybederken, 43 kuzu da telef oldu.
Erzincan'daki olay Tercan'an bağlı Küllüce köyünün merasında yaşandı. Merada kuzuları otlatan Afganistan uyruklu 19 yaşındaki Feyzullah Kasımi yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti. Çobanın otlattığı kuzulardan 43'ü ise telef oldu.

Olay yerinde jandarma ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. Hayatını kaybeden çobanın cenazesi Tercan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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